Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjemsleder ærgerlig over påbud: - Vi vil gøre alt så godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Plejehjemsleder ærgerlig over påbud: - Vi vil gøre alt så godt

En handleplan skal sikre, at Plejehjemmet Grønnehaven snart er på rette spor igen, lyder det fra stedets leder.

Helsingør - 17. september 2021 kl. 05:11 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

- Man tænker, ØV! Vi vil jo gerne gøre alting så godt og ikke mindst sørge for, at borgerne har det godt, og så er det da rigtig ubehageligt at få sådan en »I har ikke styr på det-label« - der tilmed bygger på to stikprøver, fortæller Nanna Willerslev, der er leder af Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør, da jeg spørger, hvad der gik igennem hovedet på hende, da stedet den 30. august fik et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det var et tilsyn tilbage i juni, der førte til det senere udstedte påbud. Her konstaterede Styrelsen for Patientsikkerhed en række fejl og mangler i medicinhåndteringen, journalføringen, ansvars- og kompetencefordelingen blandt personalet samt de sygeplejefaglige vurderinger og opfølgninger her på.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt, og vi har kastet os over udfordringerne med det samme, lyder det fra lederen.

Ifølge hende er de første foranstaltninger allerede igangsat. Blandt andet har stedets social- og sundhedsassistenter været på kursus i journalsystemet, sådan at journalføringen fremover bliver mere strømlinet og lever op til Styrelsen for Patientsikkerheds standarder.

- Straks efter vi havde fået påbuddet, begyndte vi at rette op på de ting, vi kunne gøre med det samme. Vi lavede alle de quickfix, vi kunne, og nu venter så det tunge læs. Vi er ikke i mål endnu, men det skal vi nok komme, siger hun og tilføjer, at styrelsen allerede på kommer forbi plejehjemmet igen på tirsdag for at følge op på påbuddet.

- Jeg tror, at de vil sige, at vi er godt på vej - men vi er der stadig ikke helt. Vi knokler på for at komme i mål.

Påbuddet er gældende indtil styrelsen igen har været forbi plejehjemmet og konstateret, at udfordringer er udbedret.