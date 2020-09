Plejehjemsansat stod bag ydmygende video af beboer

Nordsjællands Politi efterforsker en sag om en dybt krænkende video af en kvindelig beboer optaget på stort plejehjem af en i dag bortvist medarbejder.

En mangeårig mandlig ansat på Helsingør Kommunes største plejehjem, Grønnehaven, er i al diskretion blevet bortvist for at have optaget en ydmygende og krænkende video af en kvindelig beboer. En video, som han ifølge avisens oplysninger valgte at videresende til en bekendt.