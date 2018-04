Løberuten rundt om Kronborg bliver den samme som ved den årlige udgave Kronborgstafetten. Foto:Arkivfoto Foto: Torben Sorensen

Plan om ugentligt motionsløb rundt om Kronborg

Helsingør - 18. april 2018

Forening vil lancere et ugentligt løb med tidstagning og elektronisk tilmelding. Kræver grønt lys fra styrelse. Skal roen og det historiske vingesus på Kronborgs volde afbrydes af svedende og prustende kondiløbere hver lørdag formiddag?

Dette spørgsmål skal Kronborgs Slots ledelse og »ejeren« Slots- og Kulturstyrelsen nu tage stilling til.

For det fremgår nemlig af en støtteansøgning til Idræts- og Fritidsudvalgets fra den lokale løbeklub Puls 3060, at foreningen i samarbejde med organisationen Parkrun vil starte et Parkrun Kronborg.

Konceptet, som findes cirka 500 steder i verden, handler om ugentlige gratis løb, hvor alle kan melde sig til på en hjemmeside, og samtidig få registreret personlig løbetid, udvikling og placering.

På verdensplan har Parkrun, der udelukkende drives af frivillige, omkring fem millioner registrerede løbere. Fælles for alle løbene er, at de er på fem kilometer for voksne og 1,8 kilometer for børn. Derudover starter de alle om lørdagen klokken 09.

Eneste Unesco-løb

Puls 3060 har ansøgt om 15.000 kroner til at starte Parkrun op, og regner med, at der vil deltage mellem 100 og 150 løbere pr. gang.

Klubben har også oplyst til kommunens forvaltning, at ledelsen af Parkrun er meget interesserede i et løb ved Kronborg, da det vil være det eneste løb i verden, som vil gå igennem et område, der er udpeget som UNESCO Verdenskulturarv.

Forvaltningen i Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at tilbuddet passer fint med kommunens strategi om at tiltrække tilbagevendende events. Derudover mener forvaltningen, at løbet passer fint med sundhedspolitikken, da en del af deltagerne i løbet sandsynligvis vil være borgere, som ikke normalt er løbere. Endelig bliver det også bemærket, at der er tale om en gratis tilbud, som derved bakker op om et mål om mere lighed i sundheden.

Selv om det ser ud at en støtte på 15.000 kroner kan findes på Idræts- og Fritidsudvalgets tilskudspulje, så valgte udvalgets medlemmer på det seneste udvalgsmøde at udskyde til beslutningen til, at Kronborg Slots ledelse har taget stilling til idéen, fremgår det af referatet.