COOP besluttede at lukke butikken her på Kofoed Anchersvej i april sidste år. Foto: Andreas Norrie

Plan om fitnesscenter i forladt supermarked

Helsingør - 06. april 2019 kl. 04:13 Af Andreas Norrie

Ejer af tidligere Faktas tidligere lokaler søger om midlertidig dispensation fra byplanvedtægt Ejeren af Fakta Q's tomme lokaler på Kofod Anchersvej, som er det lokale ejedomsselskab Living Invest, tror ikke på, at det vil være muligt at leje lokalerne ud til et andet supermarked, da dagens krav til et supermarkeds størrelse ikke giver plads til butikker på beskedne 436 kvadratmeter.

Det er baggrunden for, at udlejeren har ansøgt om kommunen om en tre-årig dispensation fra den gældende Partielle Byplanvedtægt for området ved Tibberup, hvor området udelukkende er udlagt til dagligvarehandel og beboelse. Det fremgår af dagsordenen til mødet onsdag i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Udlejerens plan er i stedet at ombygge lokalerne til et fitnesscenter, hvad der skulle være betydelig interesse for. I den mellemliggende periode er det planen, at der kan laves en lokalplan, som lovliggør anvendelsen. Der findes en mulighed for treårige dispensationer til midlertidige aktiviteter i planlovgivningen.

Forvaltningen i Center for By, Land og Vand indstiller til medlemmer af udvalget, at der bliver givet en dispensation, og at der bliver lavet en lokalplan for fitnesscentret.