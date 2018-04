Antallet af boliger her i det nye boligområde er i forbindelse med lokalplanprocessen blevet sat ned fra 192 til 128. Foto: Hans-Henrik Rasmussen

Plan med 128 boliger: Vej splittede fagudvalg

Helsingør - 13. april 2018 kl. 05:38 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltning anbefaler, at nyt boligområde får udkørsel til Skibstrup Stationsvej. Udvalg vælger at holde spørgsmålet om vejadgang åbent ind til videre . Det er spørgsmål om vejadgang, trafikbelastning og trafiksikkerhed, som har fyldt mest i forbindelse med sagen om det store planlagte boligbyggeri ved Skibstrup Stationsvej.

På By-, Plan- og Miljøudvalget møde mandag skulle medlemmerne tage stilling til et nyt og revideret forslag til en lokalplan og kommuneplan for et projekt, som typehusfirmaet Huscompagniet står bag, der kommer til at omfatte 128 boliger i form af 83 parcelhuse og 45 dobbelthuse.

Et enigt udvalg blev på mødet enige om at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplan, som derefter skal igennem Økonomiudvalget og Byrådet inden de sendes i offentlig høring.

Forud for mødet i denne uge blev der tidligere også afholdt et borgermøde om projektet på Apperupskolen, hvilket har givet anledning til en række mindre justeringer.

Der er også blevet lavet en miljøvurdering af projektet, og den betyder, at embedsmændene i Center for By, Land og Vand forud for udvalgsmødet indstillede, at ud- og indkørslen til boligområdet ikke - som ønsket ag bygherren - skal ske ud til Skibstrupvej. I stedet skal man lave udkørslen ud til Skibstrup Stationsvej.

Det skyldes, at det bliver meget svært at trafiksikre en udkørsel til Skibstrupvej.

Alle vejadgange i spil

På mødet blev selve lokal- og kommuneplanen godkendt og sendt videre af et enigt udvalg.

Imidlertid var der ikke enighed om spørgsmålet om den kommende vejadgang, fremgår det af mødereferatet.

Således valgte Socialdemokratiets to medlemmer, der er Peter Poulsen og Claus Christoffersen, at følge indstillingen og forvaltningens løsningsforslag om en udvidelse af vejen med 2,1 meter, så der bliver plads til en cykelsti. De øvrige medlemmer stemte imod.

I stedet endte sagen foreløbig med, at udvalget efter et forslag fra Jens Bertram(K)blev enige om en formulering om, at man ikke lægger sig fast på placeringen af vejadgangen indtil man skal vedtage lokalplanen endeligt.

Miljøvurderingen peger som nævnt på, at en vejadgang ud til Skibstrupvej vil være for farlig. Imidlertid er der ikke afsat midler til en udbygning af Skibstrupvej på budgettet, og mange frygter, at vejen ikke kan klare den stigende trafik.