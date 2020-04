Sådan ser visionsplanen ud for hele det store område, som faktisk ligger ganske centralt i byen. Det er ifølge forvaltningen ikke sikkert, at grundejerne ud til selve Kongevejen ønsker at indgå i projektet. Ilustration: Helsingør Kommune

Plan giver plads til 900 nye boliger i forladt erhvervsområde

Planerne for at omdanne det delvist forladte erhvervsområde bag biografen Cinema Center ved Kongevejen til en moderne bydel med masser af boliger er allerede et godt stykke over 10 år gamle.

En visionsplan for den såkaldte »Cinemaby« giver plads til en høj bebyggelsesprocent. Planen skal danne baggrund for lokalplaner for ny bydel i forladt erhvervsområde

