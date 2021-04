Plan: Campus i city skal åbne dørene i 2024

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal på næste møde tage stilling til køreplanen for U/Nords nye bygninger på Svingelport.

Ganske vist er der udsigt til, at U/Nord et år senere end først planlagt vil kunne åbne dørene for helt nye og bynære lokaler på Svingelport, der blandt andet skal huse HTX og Hhx-uddannelserne, som i dag har til huse på Rasmus Knudsensvej.

Trods en åbning i sommeren 2024 i stedet for 2023, så ser der ud til at være fremdrift i projektet, fremgår det af dagsordenen til næste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget. Således er der nu vedlagt langt mere gennemarbejdede tegninger af hovedbygningen på Jernbanevej, og fremlagt en mere nøjagtig tidsplan.