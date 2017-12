Skaderne var så store, at ejerne af pizzeriaet fjernede alle rester af bygningen her på Rønnebær Allé kort efter. Foto: Andreas Norrie

Pizzeria-brand endte i tragedie for brandstifter

Politiets undersøgelser af brandstedet viste hurtigt, at der var tale om en påsat brand, og den 24-årige blev allerede få dage senere sigtet for selv at have sat ild i pizzeriaet.

Han svævede efterfølgende mellem liv og død, da han i første omgang blev behandlet på Rigshospitalets Traumecenter, og blev lagt i kunstigt koma, for at klare de kraftige forbrændinger.

Nu, lidt over halvandet år efter branden, er den i dag 25-årige mand, som er født og opvokset i Irak, blevet dømt i sagen ved en retssag ved Retten i Helsingør.

Her blev han ud over ildspåsættelsen, som forårsagede materielle skader for ikke under 1 millioner kroner, også dømt for et mindre bedrageriforhold.

Bedrageriet skete også i 2016 overfor Automat Caféen/Café Pitstop på Bjergegade 16, og handlede om en spillekredit på 10.000 kroner, som han optog uden at have i sinde at betale den.