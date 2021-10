Se billedserie Pernille Steenholdt (th.) og Ann Nielsen (tv.) har knoklet med at få butikken klar: - Det har været lidt svært at købe varer ind, når vi ikke rigtig kender vores kunder endnu, men vi synes, vi har noget for alle. Foto: Foto: Allan Nørregaard

Pink power: Nu åbner indre bys nye undertøjsforretning

I dag åbner PA Lingeri i Bjergegade med undertøj til kvinder i alle aldre. Det har byen manglet, lyder det fra ejerne

Helsingør - 01. oktober 2021 kl. 05:55 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der var smil op til begge øre, da lejekontrakten blev skrevet under, men så meldte nye tanker sig pludselig på banen.

- Det satte en masse tanker i gang. Vi havde kigget på en del forskellige lokaler, og da så underskriften var sat, kom jeg til at tænke på, kan vi overhovedet nå at blive klar. Men alt har bare flasket sig, siger Pernille Steenholdt, som åbner PA lingeri sammen med Ann Nielsen, og den skarpe læser har måske regnet ud, at de to kvinders forbogstaver udgør navnet på den nye shop.

Vil have de gode mærker Ovenpå den sidste måneds intense arbejde med at få alt klappet og klart, kan de i dag slå dørene op til undertøjsforretningen i Bjergegade 11C - i lokalerne, som tidligere har tilhørt Ilse Jacobsen Hornbæk. Lokalet er blevet indrettet med blomster og malet i lyserøde farver, og det er et gennemført feminint udtryk.

Pernille Steenholdt og Ann Nielsen har arbejdet sammen i 15 år i lingeri-kæden Wunderwear i Hørsholm, og under lockdown fandt de frem til, at de ville gå i luften med deres eget koncept - og at det skulle ske i Helsingør.

- Vi er byens nye multibrand-undertøjsforretning med alle de lækre mærker. Det, synes vi, har manglet i byen. Under corona fik vi tid til at tænke over vores situation, og vi spurgte os selv, om vi ikke skulle prøve noget nyt, siger Pernille Steenholdt og Ann Nielsen som er bosiddende i henholdsvis Helsingør og Rungsted.

Butikken bliver større Kvinderne vil ikke afvise, at de på sigt udvider konceptet til andre nordsjællandske byer, ligesom de muligvis skal have en webshop og at stå. På den korte bane fokuserer PA Lingeri på at etablere sig i Helsingør, og på at få de sidste vare hjem. PA Lingeri er nemlig lige som mange andre forretninger og brancher ramt af forsinkelser på leverancer.

- Vi er tilfreds med, hvor mange produkter vi er lykkedes med at få hjem, når man tænker på, at det er hele verden, som er ramt af leveringsproblemer. Vi mangler dog at få Calvin Klein hjem, som er et af vores store mærker, og det håber vi på kommer indenfor to uger, siger Ann Nielsen.

I de seneste par uger, hvor butikken er blevet gjort klar, har mange nysgerrige helsingoranere kigget ind for at høre mere om butikken, som var ved at tage form. De har dog måtte vente tålmodigt, indtil kalenderen viste oktober. Og med en åbning der falder på en fredag, på en lønningsdag og på en regnvejrsdag, som lægger op til hjemlig hygge, kunne timingen da heller ikke være meget bedre:

- Det håber vi, men det skal heller ikke regne alt for meget, for folk skal selvfølgelig have lyst til at komme ned forbi, før de kryber hjem under dynen, griner Pernille Steenholdt.