Pink Floyds sidste tour

PULSE er synonym med Pink Floyds sidste koncert-tour. For mange mennesker står denne gigantiske stadion-tour som perfektionen af bandets koncertformat. Dels er det kulminationen af bandets visuelle udtryk og opsætning. Samtidig står mange af numrene tilbage i deres måske stærkeste versioner til dato.

Koncerten udspringer af The Division Bell-albummet, men indeholder også en fuldlængde opdateret performance af Dark Side Of The Moon.