Gyvel kan blive en pestilens.

Pileurtbanden kaster sig over gyvel- bekæmpelse

Helsingør - 06. juli 2020 kl. 11:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange mennesker synes sikkert at gyvel er en smuk busk med klare gule blomster i maj-juni. Og man kan ikke nægte at en enkelt blomstrende gyvelbusk i et levende hegn eller i hjørnet af en mark kan være et smukt syn. Men når gyvel breder sig voldsomt i et åbent overdrev, som er dens foretrukne voksested, så bliver det en forbandelse. En gyvelørken, som ikke rummer andre planter og næsten intet dyreliv. Og det kan ende med en rigtig grim bevoksning når de ender som et dødt, brunt krat

- Det vil være meget uheldigt og mod hensigten, hvis Vestkilen ender som en gyvelørken, men det vil ske, hvis vi ikke gør noget. I Pileurtbanden Helsingør bekæmper vi japansk pileurt flere steder og samler information om bekæmpelsesmetoder. Alt sammen for at opretholde biodiversitet i kommunen. Flere af os ønsker at få fjernet gyvel i Vestkilen og vi arrangerer derfor er gyvel bekæmpelsesaktion sammen med Helsingør Kommune, forklarer Leif Øgaard fra Pileurtbanden.

- Hvis et par håndfulde friske borgere møder op med en spade og evt et ørnenæb så kan vi sammen få ryddet en stor del af de mange hundrede små gyvelplanter. Det sker søndag den 12.juli kl 10-13. Mød op ved P-pladsen ved Pindemosegård så bruger vi et par timer og ved 12.30 tiden sørger kommunen for sandwich og sodavand. Tag gerne hele familien med.

- Vi er nødt til at vide hvor mange der kommer for at kunne medbringe nok forplejning. Tilmeld dig derfor til Leif Øgaard på leif@godedyreraad.dk senest torsdag d 9.juli kl 12.00