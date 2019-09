Nu er det snart tid til pigegardens optagelsesprøver. Foto: Pressefoto Foto: Kim Bergsaker

Pigegarden skaber venner for livet

Helsingør - 03. september 2019 kl. 11:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret starter i september i Helsingør Pigegarde. Her springer de nye gardere nemlig ud, når der er optagelsesdage i pigegarden hver onsdag i hele måneden, og livet i garden åbner en helt ny dør af sociale og personlige oplevelser for de unge piger.

Helsingør Pigegarde har nemlig ikke kun lært tre generationer af piger at gå i takt og spille på et instrument siden den første march gennem byen i 1958.

Garden giver pigerne sammenhold, ansvarsfølelse og en tro på dem selv, og det er et vigtigt afsæt for det voksenliv, der venter efter årene i garden.

- Pigerne lærer at være der for hinanden og at blive mere selvstændige. Og så får de nogle fantastiske oplevelser som f.eks. at spille for dronningen eller foran en million tilskuere, siger pigegardeleder Sanne Koudahl Bergsaker.

I en foranderlig verden har pigegarden holdt fast i de værdisæt, der har kendetegnet garden siden starten for over 60 år siden. Derfor lærer pigerne også i dag at tage ansvar for sig selv og hinanden og at tro på deres eget selvværd.

- Jeg var en meget stille pige, da jeg startede for syv år siden, men garden føles som en stor familie med en masse kusiner, og jeg er blevet meget mere udadvendt, siger 19-årige Isabella Willersrud, der i dag er kaptajn i garden.

Hun tager sig bl.a. af de nye førsteårs-piger, så de føler sig som en del af fællesskabet, og pigegarden arbejder bl.a. med mentorordninger for at sikre, at de nye piger føler sig trygge og bliver en del af gardens liv.

Der venter store oplevelser, når Pigegarden flere gange om året tager på rejser til udlandet. I december går turen til Pasadena i Californien for at deltage i den berømte Rose Parade, der samler op mod en million tilskuere langs ruten og transmitteres live på amerikanske Tv-stationer.

Rejserne er en vigtig del af Pigegardens værdisæt, som handler om at give pigerne oplevelser, der er med til at forme dem som mennesker, og derfor er garden med til at skaffe midler, så det bliver økonomisk muligt for pigerne at deltage på rejserne.

-På optagelsesdagene, der finder sted hver onsdag i september måned, kan alle piger, der er fyldt 9 år i løbet af 2019, komme forbi i Toldkammeret, hvor Pigegarden holder til på 1. sal.

Det sker mellem klokken 18.30 og 19.30.