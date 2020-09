Helsingør Pigegarde har i år måtte aflyse flere arrangementer grundet COVID-19, men er nu vendt stærkt tilbage. Her ses de på Sundtoldsmarkedet sidste år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Pigegarden er vendt tilbage

Helsingør - 10. september 2020

Efter et forår, hvor Covid-19 lagde en stor dæmper på Helsingør Pigegardes aktiviteter, er pigerne atter klar til at sprede musik og glæde. I september er der optag af nye medlemmer.

De handlende i Helsingør kan nu atter opleve Helsingør Pigegarde, når de besøger byen om lørdagen. Og pigegardens kalender er så småt ved at blive fyldt med optrædener på de lokale plejehjem, ved bryllupper, fødselsdage og andre festlige lejligheder.

- Det er fantastisk dejligt, at vi nu er i gang igen og kan øve og optræde. Vi er super glade for, at vi nu kan gå gennem byen igen. Da vi gik i Helsingør første gang efter nedlukningen, blev vi mødt af så mange smilende ansigter og kommentarer om, hvor glade folk var for at have os tilbage, fortæller pigegardens leder, Sanne Koudahl Bergsaker.

Plads til nye piger Timingen er perfekt for pigegarden, da september er den faste tid på året, hvor pigegarden optager nye medlemmer. Og hvis man hverken kunne øve eller optræde, ville det ikke være let at tiltrække nye gardere.

- Det betyder rigtig meget, at vi nu kan åbne dørene for nye piger og både tilbyde dem at lære at spille et instrument, blive en del af gardens fantastiske fællesskab og på sigt komme ud at optræde, siger Sanne Koudahl Bergsaker.

Det er hver onsdag fra 18.30 til 19.30, at piger, der er fyldt 9 år eller fylder i løbet af 2020, kan kigge forbi Toldkammeret i Helsingør. Her vil de ældre pigegardere vise rundt og fortælle om livet i pigegarden og optræde med et nummer. Sanne Koudahl Bergsaker håber, at mange piger vil benytte sig af muligheden.

- Vi har altid stor søgning her i september. Jeg tror, det er fordi, vi tilbyder et stærkt fællesskab bygget op om klare værdier, hvor pigerne bliver en del af en gruppe, får store oplevelser og lærer at spille et instrument. Samtidig sørger vi for at holde kontingentet på så lavt et niveau, at alle kan være med.

Økonomisk lussing Netop det lave kontingent er et vigtigt princip, som pigegardens ledelse holder fast i, selvom Covid-19 ramte økonomisk hårdt.

- Alle optrædener blev aflyst i en periode, der normalt er vores højsæson. Vi har mistet omkring 300.000 kroner i indtægter i år. Men vi står fast på, at pengene hverken skal findes ved at skære ned i undervisningen eller hæve kontingentet. Så må vi finde pengene på en anden måde, siger Sanne Koudahl Bergsaker, som glæder sig over, at der så småt er ved at komme optrædener i kalenderen igen.

Ingen rejser i år Selvom livet i Helsingør Pigegarde efterhånden er ved at vende tilbage til det normale, er der dog ét punkt, hvor Covid-19 fortsat står i vejen. Pigegarden bliver normalt inviteret til en række internationale events hvert år, men i år, er de alle blevet aflyst. Sanne Koudahl Bergsaker håber, at rejserne kommer igen næste år.

- Rejserne er en stor del af pigegardens liv, som virkelig er med til at forme pigerne og give dem uforglemmelige oplevelser, så det er klart, at vi håber, at det atter bliver muligt at komme til udlandet på ture indenfor en overskuelig fremtid.

Helsingørs pigegarde blev dannet i 1957 og består i dag af cirka 90 piger, 8 frivillige ledere og en række professionelle musiklærere.