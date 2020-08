Der er begyndt at ske noget her på Petersborg-grunden. Stedet er bygget som en privatvilla, men fungerede de sidste mange år som et kommunalt ejet bosted for borgere med psykisk sygdom. Foto: Andreas Norrie

Petersborg bliver solgt som seniorbofællesskab

Der bliver opført og indrettet 27 lejligheder på mellem 70 og 130 kvadratmeter plus en enkeltstående villa i form af stedets gamle portnerbolig på Petersborg-grunden på Nordre Strandvej. Det fremgår af salgsmaterialet fra ejeren af grund og bygninger, som er entreprenørgiganten MT Højgaard. Firmaet købte grunden af Helsingør Kommune for 26,6 millioner kroner i slutningen af 2019.

