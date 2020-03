Det er et ungt hold, som står bag familiekoncerten.

Peter og Ulven i opføres i kirken

Prokofievs berømte orkesterværk Peter og Ulven opføres for orgel og træblæsere i Tikøb Kirke. Organist Else-Marie Kristoffersen, der til daglig er organist ved Asminderød Kirke og Fredensborg Slotskirke, vil sammen med 4 unge blæsere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opføre dette berømte værk i sin helhed i Tikøb. De 4 unge musikere er Helene Schrøder, tværfløjte, Marcus Bitsch Nielsen, obo, Inga Beate Bøe, klarinet og Harald Tørning Svendsen, fagot. Eventyret læses af skuespiller Anne Marie Pock-Steen. Efter koncerten vil der være mulighed for at tale med musikerne og se instrumenterne på tæt hold.