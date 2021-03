Bødesagen fandt sted her ved Retten i Helsingør. Foto: Arkiv

Peter Norvig frikendt for titel-fusk

Politi og anklagemyndighed led onsdag nederlag i sag mod Peter Norvig

Helsingør - 11. marts 2021

Han var sammen med hustruen Hanne Nørrisgaard en af landets mest succesrige ejendomsmæglere i 00'erne. Men i de senere år har Peter Norvig, der i dag bor i Rungsted, måske været mere kendt for mindre flatterende sager. Og tilbage i 2018 blev han frakendt retten til at kalde sig ejendomsmægler ved en retssag i Københavns Byret.

Men holdt han nu op med at kalde sig ejendomsmægler?

Det mente myndighederne ikke, og i går eftermiddag sad han på anklagebænken i Retten i Helsingør i en bødesag, hvor han var tiltalt for efter dommen 6. november 2018 at have stået opført som ejendomsmægler senere samme år på hjemmesiden for Living Homes.

Sagen blev rejst på baggrund af en anmeldelse fra Erhvervsstyrelsen.

Derudover stod han i retten tiltalt for at have stået som ansvarlig ejendomsmægler i en købsaftale, der var dateret i slutningen af november.

I retten forklarede Peter Norvig, at han allerede 6. november fik fjernet titlen fra hjemmesiden.

- Samme dag var et medie så venlig at ringe til mig for at fortælle, at vi havde skrevet i en tekst, at jeg - ganske korrekt - havde 30 års erfaring som ejendomsmægler. I stedet blev det til erfaring med ejendomshandel, sagde Peter Norvig.

Han nægtede sig også skyldig i det andet forhold.

Her var der ifølge Norvig tale om et projektsalg, hvor den første af to aftaler var indgået før dommen og den mistede titel, samt at han rent forsikringsmæssigt var mægler på sagen.

Sagen endte med en frifindelse på baggrund af Norvigs forklaring, og at anklageren ikke kunne fremlægge noget bevis i form af eksempelvis et foto for, at han havde været opført som ejendomsmægler på hjemmesiden.