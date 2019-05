Peter Mygind glæder sig over, at Helsingør skal danne rammerne om den nye serie. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Peter Mygind jagter Helsingørs mordere i ny krimiserie

Helsingør - 09. maj 2019 kl. 09:18 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stribe af uhyggelige forbrydelser udspiller sig i øjeblikket i hjertet af Helsingør, men bare rolig politiefterforsker Dan Sommerdahl er på sagen.

Optagelserne til TV2 Charlies første egenproducerede krimiserie 'Dan Sommerdahl' er nemlig netop skudt i gang i Helsingør, og nu løfter TV2 slørret for, hvilke kendisser helsingoranerne kan forvente at løbe ind i de kommende måneder.

- I Charlie-serien, der er inspireret af bestsellerforfatteren Anna Grues krimier om 'Den skaldede detektiv', har Peter Mygind hovedrollen som Dan Sommerdahl - en højt respekteret politiefterforsker, som engagerer sig stærkt i opklaringen af byens store kriminalsager. Men engagementet har en pris for Dans privatliv, skriver TV2.

Den folkekære Mygind skal spille overfor André Babikian, der er seriens efterforskningsassistent, mens Laura Drasbæk har rollen som chefkriminaltekninkkeren Marianne Sommerdahl, der tilmed også er Dan Sommerdahls hustru. Han glæder sig over at være tilbage i en hovedrolle på kanalen.

- At få en hovedrolle er altid en stor udfordring, og jeg håber, jeg kan løfte opgaven, så vi i fællesskab kan skabe en spændende, smuk og rørende krimi. Jeg elsker især, at vores manuskriptforfatter Lolita Bellstar tager seerne med ind i de udfordringer, der ligger i at elske sit arbejde som politimand, og som ikke kan undgå at give store vanskeligheder i privatlivet. Vi kommer ikke alene tæt på gerningsmændene, men også helt ind under huden på efterforskerne, siger Peter Mygind til TV2. Han glæder sig over, at serien skal optages i Helsingør - en by han altid har holdt meget af.

Glæden ved Helsingør

Glæden over, at det er Helsingør, der skal danne ramme om serien, deler producenten og hovedforfatteren bag serien:

- Vi er fulde af taknemmelighed over den måde, vi er blevet budt velkommen af Helsingørs borgere. At optage 'Dan Sommerdahl' i Helsingør er en drøm, der går i opfyldelse. Vi håber, at produktionen ikke blot bliver god underholdning, men også skaber værdi for Helsingør og byens borgere ved at promovere denne historiske og smukke by på dansk og internationalt tv, siger hovedforfatter Lolita Bellstar og producent Janni Helleskov, som sammen ejer det danske produktionsselskab Sequoia Global Alliance.

Helsingør Kommune valgte tidligere på året at støtte serien med 1,25 millioner kroner, da et flertal i Byrådet så det som en investering i byens brandingstrategi.

- Jeg håber, at serien vil vække det i seerne, som Barnaby har gjort i mig. Nu bliver den også vist på tysk tv, så jeg håber, at der er flere tyskere, der vil få øjnene op for Helsingør og tænke, at Helsingør er et sted de gerne vil opleve, sagde formand for Kultur- og Turismeudvalget, Henrik Møller (S), forud for vedtagelsen af at støtte serien.

Også borgmester Benedikte Kiær glædede sig over interessen for byen, og stemte også for støtten til serien.

- Man bliver da lidt stolt, når store produktionsselskaber får øjnene op for vores by. Vi synes jo selv, det er en pragtfuld by, men det er da dejligt, at andre også kan se dens potentiale, siger hun.

Den nye krimiserie er et samarbejde mellem TV2 og tyske ZDF, og den har et budget på 33 millioner kroner. De fleste optagelser til serien vil finde sted on location forskellige steder i Helsingør henover sommeren. Det forventes, at den får præmiere på TV2 Charlie i løbet af 2020.