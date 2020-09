Pernille Vermund og Mette Thiesen var lørdag i Helsingør for at snakke med borgerne, samt fortælle om deres løsningsforslag mod hverdagsterror. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Pernille Vermund og Nye Borgerlige indtog Axeltorv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pernille Vermund og Nye Borgerlige indtog Axeltorv

Nye Borgerlige holdt landsdækkende aktionsdag mod hverdagsterror, hvor folketingsmedlemmerne Pernille Vermund og Mette Thiesen kom forbi Axeltorv. Her havde borgerne mulighed for en snak.

Helsingør - 27. september 2020 kl. 17:00 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Nye Borgerlige afholdt lørdag en landsdækkende aktionsdag mod hverdagsterror. Axeltorv i Helsingør var et af de steder, hvor aktionsdagen blev afholdt, og det blev til et meget velbesøgt arrangement, hvor flere nysgerrige borgere kom forbi. I løbet af eftermiddagen kom folketingsmedlemmerne for Nye Borgerlige, Pernille Vermund og Mette Thiesen, ligeledes forbi, hvilket ikke gjorde de forbipasserende mindre nysgerrige. Hverdagsterror indebærer vold og overgreb, forklarer Mette Thiesen.

- Det vi holder aktionsdag om i dag, er den her hverdagsterror, hvor unge, udenlandske mænd begår vold og overgreb mod danske unge. Vi kan læse om det i de lokale medier på nærmest daglig basis, desværre. Det er noget der har spredt sig gennem længere tid, så det vil vi gerne have sat en stopper for, selvfølgelig, siger hun.

Vil ud til borgerne Med den landsdækkende aktionsdag håber Nye Borgerlige og dennes politikere at nå ud til borgerne rundt i landet, og Pernille Vermund var da også overrasket over antallet af deltagere på Axeltorv.

- Vi håber vi kan komme ud og snakke med en masse mennesker. Vi står rundt i hele landet og i Helsingør er vi helt vildt mange. Jeg er lige kommet og jeg havde ikke helt forventet at se så mange medlemmer. Kort efter jeg var kommet, der kom tre borgere over og ville snakke og fortælle hvad de selv har oplevet. Så håbet er at få folk i tale og få fortalt at der er et sted for mennesker der vil et opgør med det her, siger hun.

Flere løsningsforslag Pernille Vermund og Nye Borgerlige har da også løsningsforslagene klar, når det kommer til opgøret mod hverdagsterror.

- Der er jo en væsentlig løsning, og det er at stoppe med at tage flere udlændinge hertil. Derefter er det at sikre, at de indvandrere, der laver kriminalitet, bliver udvist konsekvent og efter første dom. Så skal vi lade være med at give statsborgerskab til de udlændinge, der kommer fra lande der er baseret på islamiske værdier, og som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, for når først folk har fået statsborgerskab, så er det rigtig svært at komme af med dem igen, siger hun.