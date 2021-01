Det nye testcenter er placeret ved Helsingør Bycenter. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Permanent lyntest-center på vej i Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Permanent lyntest-center på vej i Helsingør

Et gratis lyntest-center er fra den ene dag til den anden blevet oprettet ved siden af Helsingør Bycenter.

Helsingør - 23. januar 2021 kl. 20:00 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Adskillige borgere undrede sig torsdag, da de var ude for at købe ind, eller bare gik en tur i byen. Flere steder var der placeret skilte, der reklamerede for coronatest. Skiltene pegede mod Helsingør Bycenter, og ganske rigtigt, var der placeret et mindre testcenter ud for Føtex på stien ved Klostergade.

Ingen information Det er Medicals Nordic, der har ansvaret for testcentret, men det er ikke meget de har gjort for at oplyse borgerne om, at de var på vej med et testcenter. Intet på deres hjemmeside afslører lokationen i Helsingør, ligesom Helsingør Kommune heller ikke har noget information stående om det nye testcenter på deres hjemmeside. Det var først ved 19-tiden torsdag aften, at Helsingør Bycenter meldte ud, at det nye testcenter var kommet til byen.

Svar efter 15 minutter Det nye testcenter er et gratis lyntest-center, der foreløbigt holder åbent frem til den 31. januar. I denne periode vil testcentret holde åbent fra klokken 6-24, og det kræver ikke tidsbestilling. Man vil modtage et svar på testen 15 minutter efter, at man er blevet podet. Testcentret adskiller sig dog fra de traditionelle testcentre, da denne lyntest foregår via næsepodning. Hos Medicals Nordic er man glade for, at være kommet til Helsingør.

- Vi mener, at danskerne skal testes, der hvor danskerne er - det er helt enkelt måden at få flest testet. Nu er vi glade for at være landet i Helsingør, som jo både er den største by i Nordsjælland, men også en aktiv pendler- og grænseby, hvor der utvivlsomt bliver behov for testmuligheder et godt stykke tid frem. Vi glæder os til at møde helsingoranere og til at drøfte samarbejdet med Helsingør Kommune på den længere bane, fortæller testansvarlig læge hos Medicals Nordic, Teit Reuther.

Glæde hos kommunen Hos Helsingør Kommune er der også glæde at spore over, at Medicals Nordic er rykket til Helsingør.

- Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi får flest mulige testmuligheder, så borgerne kan blive testet, når de har brug for det. Det er dejligt med den fleksibilitet det giver, at vi både har PCR-test og lyntest, siger Stella Hansen, direktør i Helsingør Kommune.

Permanent lyntestcenter på vej Det er SOS International, der for nylig vandt et udbud fra de danske regioner således, at de udbyder hurtigtest i fire ud af landets fem regioner. SOS International har samarbejdet med Danske Regioner, samt underleverandøren, Medicals Nordic, der står for testcentrene, siden den 16. december. Efterfølgende har de haft lyntest i en række byer, herunder Esbjerg, Charlottenlund, Aarhus og nu altså også Helsingør.

Aftalen betyder ligeledes, at der fra den 1. februar vil blive oprettet nyt lyntestcenter, der permanent vil ligge i Helsingør, og have åbent alle ugens dage. Centret vil afløse det nuværende midlertidige testcenter, hvor Copenhagen Medical har stået for at teste borgerne. Placering og åbningstider er endnu ikke blevet aftalt.

Tre testcentre de næste uger Det er ligeledes muligt at blive testet i Helsingør via podning i halsen. Det foregår hver tirsdag, torsdag og lørdag ved Spor 13 på Helsingør Station. I lokalerne ved siden af er der mulighed for at blive lyntestet. Den mulighed er åben alle dage og kræver ikke tidsbestilling.