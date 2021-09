Ifølge anklageskriftet blev der foretaget kontanthævninger på den forurettedes kort på Christianshavn, i Slagelse, i Indre By og i Espergærde Centret, efter han udleverede det til den 27-årige tiltalte. I retten forklarede den forurettede, at han ikke havde spærret kortet, fordi han var bange for konsekvenserne. Først da kortet var tømt, fik han det igen, og her forklarede han, at også hans seneste løn var væk. Foto: Allan Nørregaard

Penge og stoffer: Tre unge mænd er tiltalt for afpresning

En sag om afpresning for tusindvis af kroner begyndte mandag ved Retten i Helsingør. Tre unge mænd er tiltalt. De nægter sig alle skyldige.

Helsingør - 21. september 2021 kl. 08:13 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Hvad pengene skulle bruges til, var der ikke rigtig nogen, der vidste. Den ene forurettede - en ung mand - sagde, at han havde fået at vide, at den 27-årige skulle låne dem til at starte en ny virksomhed, og at han ville få dem igen, men det, vidste han godt, ikke passede. Den anden forurettede - en ligeså ung mand - anede heller ikke noget, men egentlig var det også fuldstændig ligegyldigt. Pointen var, at pengene ikke tilhørte den 27-årige, og at de unge mænd havde følt sig truet til at udlevere de store summer til ham.

- Han havde en voldelig fremtoning. Han råbte og sagde, at han ville begrave mig i skoven, hvis ikke jeg hævede pengene, forklarede den ene forurettede.

Tiltalt Mandag startede en sag om afpresning ved Retten i Helsingør. På anklagebænken sad tre unge mænd. En på 17, en på 18 og en på 27 år - alle med tilknytning til Espergærde.

Ifølge anklageskriftet skulle den 27-årige i sensommeren 2020 og ad flere omgange have truet de forurettede til at hæve store kontantbeløb til ham - den ene 26.000 kroner og den anden 16.000 kroner - ligesom han skulle have fået den ene af dem til at udlevere sit hævekort og kode, hvorefter han foretog transaktioner for 16.000 kroner på forskellige adresser rundt om på Sjælland.

Den 17-årige skulle ifølge anklageskriftet have assisteret ved to af hændelserne, mens den 18-årige kun havde været med én af gangene. De havde ligeledes presset den ene af de forurettede til at sælge kokain, hvilket ikke lykkedes, da han skyllede det ud i toilettet.

- Min klient nægter sig skyldig, lød det en efter en fra alle tre forsvarsadvokater.

Forbundet af hash Egentlig kendte de ikke meget til hinanden. De vidste, hvem hinanden var, men hvorfra, var de ikke helt enige om. De tiltalte forklarede i retten, at de et par gange havde spillet fodbold med de to unge drenge, mens de selv sagde, at de sagde, at det havde de aldrig spillet.

I stedet forklarede de, at det var fra forskellige fester, at de vidste, hvem de tiltalte var.

Enige kunne de dog blive om, at det var ved en ren tilfældighed, at de tilbragte et par timer sammen en sommeraften i 2020. De to unge mænd løb ind i de nu tiltalte på stationen i Espergærde, og da de alle havde hashen 'tilfælles', nød de en joint sammen. Det var her, at de to unge mænd kom til at tale over sig. Kom til at tale lidt for højt om, hvor mange penge, der stod på deres konti, forklarede de.

Et par dage efter begyndte afpresningerne.

Smidt af fodboldholdet - Jeg gør ikke, sådan noget. Jeg har ikke afpresset nogen som helst, lød det fra den 27-årige under hans forklaring. Med en ro i stemmen og blikket rettet mod dommeren forklarede han, at den ene af de to forurettede havde anmeldt ham, fordi han havde smidt ham af fodboldholdet på grund af de mange stoffer han tog.

- Vi var enige om det hele holdet, men det var mig, der sagde det. Vi havde ikke lyst til at spille med ham, fordi han bare ville give os en masse problemer. Han sagde ofte, at der var nogen efter ham, og det ville vi ikke blive indblandet i, fortalte han.

De to andre tiltalte bakkede forklaringen op. De havde stået omkring den 27-årige, da han havde overbragt beskeden. Begge kunne også de fortælle, at de forurettede havde udfordringer med stoffer.

- Jeg tror, han gør det her, måske fordi han har en narkogæld. Jeg ved, at han sælger stoffer, for jeg har engang selv købt hash af ham, lød den 18-åriges beretning om en af de forurettede.

Fra automat til automat Hangen til stofferne erkendte begge de forurettede. De røg hash - men mere ønskede de ikke at udtale sig om i retten - de skulle nødig inkriminere sig selv.

Til gengæld kunne den ene fortælle, hvordan han mod sin vilje var blevet kørt rundt til forskellige hæveautomater for at hæve penge.

- Vi kørte til Hvidovre og hævede 6000 kroner og derefter kørte vi ud i lufthavnen, hvor der er en døgnåben bank. Her hævede vi 14.000 kroner. Alle pengene blev overdraget til ham, lød hans forklaring om, hvordan den 27-årige fik fat i pengene.

- De to andre har ikke været truende. Det virker som om de har været presset til at holde øje med, at jeg hævede pengene, tilføjede han.

Den anden forurettede forklarede også, at han mest var bange for den 27-årige. Hans vrede og trusler om tortur var så ubehagelige, at han stadig den dag i dag frygter for at bevæge sig rundt i Espergærde.

Ifølge anklageskriftet lykkedes det, de tiltalte at opnå vinding for 56.000 kroner. Der er påkrævet erstatning fra de forurettede. Sagen bliver efter planen afsluttet den 4. oktober - hvor dommen forventes at falde.