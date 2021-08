Patrulje rykkede ud: Varevognstyve blev opdaget af ejer

Klokken 00.10 mandag morgen blev det anmeldt fra Odinsvej i Helsingør, at en anmelder netop var vågnet til lyden af, at hans firma-varebil indeholdende værktøj var ved at blive opbrudt. Anmelderen gik ud til varebilen, hvilket fik to mænd til at løbe fra varebilen, og sætte sig ind i en grå bil og køre fra stedet. De to var muligvis kørende i en ældre grå Nissan. En patrulje blev sendt til området, men de to mænd blev desværre ikke udfundet, oplyser Nordsjællands Politi.