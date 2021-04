Passion for podcasts

Lyd generelt og podcasts i særdeleshed har for alvor gjort sit indtog i danskernes hverdag. Hvordan bygger man en lydfortælling op, så lytterne bliver hængende til slut? Nu kan man komme med bag lydkulissen, når Toldkammeret inviterer fire af Danmarks bedste lyd- og podcastfortællere til Helsingør til den nye hyggelige Lyttesaloner. Over fire aftner i maj og juni måned skal man dels lytte til radioprogrammer og podcasts sammen, dels tager turen ind i det magiske og kreative rum, hvor alle valg og fravalg bliver vendt og drejet.

- Hvad fungerer godt på lyd? Hvad er tilrettelæggernes tanker bag? Hvilken oplevelse skal vi som lytter sidde tilbage med? Disse og mange andre emner vil hver lyttesalon komme omkring. Publikum vil selv få mulighed for at deltage aktivt og stille spørgsmål til hver af de indbudte gæster. Hver lyttesalon er delt op i en bestemt genre, og vi skal både lytte til true crime, satire, montage og en poetisk lydrejse, fortæller arrangørerne.

- Jeg glæder mig til at omdanne Toldkammerret til en hyggelig Lyttesalon, hvor publikum skal sidde i stearinlysets skær og lytte til de gode fortællinger, som de indbudte gæster tager med sig til Helsingør. Jeg håber, at den opblomstring, som lydfortællinger oplever for tiden, vil få mange til at komme til Toldkammeret og være sammen om fængende lytte oplevelser, fortæller Thomas Bernsen.