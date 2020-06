Passage Festival udfordrer corona

Derfor vil programmet for årets festival også blive offentliggjort løbende henover de næste uger, via festivalens hjemmeside og sociale medier, efterhånden som brikkerne i puslespillet begynder at samle sig.

Små forestillinger skaber

PASSAGE Festival er en levende gadeteaterfestival, der udvikler og udvider sig konstant, ikke mindst i relation til dét der foregår omkring os.

Byrum, publikum og kunstnere er ligevægtige omdrejningspunkter i gadeteater i det offentlige rum. Coronavirussen er blevet en del af en ny virkelighed i 2020, og dermed endnu et aspekt, PASSAGE Festival forholder sig til. Men det har ikke taget pusten fra festivalen.

At der i dén grad er lagt nogle nye benspænd ud for at afholde ikke kun en international gadeteaterfestival, men tilmed en festival der foregår i to lande samtidig, kan dog også åbne for nye muligheder.

Der vil med sikkerhed arrangeres færre større forestillinger, men til gengæld kan en masse små forestillinger skabe nogle helt andre kvalitetsmøder mellem publikum og kunstnere. Desuden vil festivalen præsentere værker, der stadig indkredser og udforsker en fælles virkelighed, også under de nye omstændigheder, coronavirus har skabt for kunstnere OG publikum i det offentlige rum.

- I år vil festivalen i højere grad forlade de større centrale pladser og i stedet bevæger sig ud til de mindre sammenhænge, hvor borgerne allerede opholder sig, siger Trine Heller Jensen, der er ansvarlig for festivalens program på Helsingør Teater: - Og selvom det måske ikke ser sandsynligt ud lige nu, så håber vi meget, at det også i år bliver muligt for borgerne og turister i Helsingør og Helsingborg at besøge hinanden.

- Jeg er glad for at PASSAGE Festival bliver gennemført, selvom det bliver anderledes end vi er vant til. Vi håber meget at grænsen til vores naboer åbnes, så vi igen fra begge sider kan rejse over Sundet for at se forestillinger i Helsingør og Helsingborg.

Måske kan PASSAGE Festival være ét af de første skridt, som det første event i Helsingør, der igen er åbent for svenske publikummer, udtaler borgmester Benedikte Kiær (K).

Det skal være trygt at se teater i byens rum, uanset hvordan præmisserne bliver. PASSAGE Festival vil naturligvis følge alle gældende retningslinjer og anvisninger og sikre at disse opfyldes uanset hvor, hvornår og hvordan forestillingerne spiller.

PASSAGE Festival arrangeres af Dunkers Kulturhus og Helsingør Teater og finder sted 27. juli - 1. aug. 2020

Festivalen er støttet af Helsingør Kommune og Helsingborg Stad og af Statens Kunstfond.