Det var en turistflyer fra Helsingør, som tyvene brugte, da de stjal Royal Cuts mobiltelefon. På kortet var der lavet en cirkel om Kronborg. Formentlig for at det virkede mere autentisk, at de bare var turister. Foto: Christopher Valeur

Pas på: Mundbindsbande stjæler løs

Adskillelige forretninger har haft besøg af to østeuropæiske mænd i sidste weekend. Den ene mand lægger et kort på bordet, mens den anden stjæler forretningens telefon.

Flere forretninger i Nordsjælland, især frisørsaloner, har haft besøg af to østeuropæiske mænd. De kommer ind i forretningen, som var de almindelige kunder. Herefter tager den ene person et kort frem, som vedkommende viser til den ansatte i forretningen. Her stiller den ene tyv forskellige spørgsmål på gebrokkent engelsk, som tager den ansattes opmærksomhed. Imens det står på, er den anden tyv hurtig til at finde forretningens mobiltelefon, tage den og kort tid efter er de ude af døren igen.

