Se billedserie Det var et stort billede af denne chokoladejulemand, som man blev mødt af, hvis man gik ind på hackernes suspekte hjemmeside. Foto: Rune Nordentoft Lauritsen

Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Kvicklys julekonkurrence hacket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Kvicklys julekonkurrence hacket

Snedige hackere har forsøgt at snyde deltagerne i Kvickly i Prøvestenscentrets julekonkurrence. Flere af deltagerne har modtaget beskeder på Facebook, hvor de har fået at vide, at de har vundet.

Helsingør - 27. november 2020 kl. 04:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Da Kvickly i Prøvestenscentret i søndags lavede et opslag på Facebook, hvor man havde mulighed for at vinde en stor julemandschokolade, havde de næppe regnet med, at der kort tid efter ville være snedige hackere, der forsøgte at snyde deltagerne i deres konkurrence.

Opmærksomme kunder Det har dog været tilfældet de seneste dage, hvor adskillige af deltagerne i konkurrencen har modtaget en besked på Facebook, hvor de har fået at vide, at de har vundet i konkurrencen og derfor skulle gå ind på en hjemmeside, hvor hackerne jagtede deltagernes information. Kvickly i Prøvestenscentret modtog dog hurtigt besked om snyderiet af opmærksomme kunder, som var blevet kontaktet af hackerne.

- Nogle har hacket vores konkurrenceopslag. Det fik vi at vide, da flere kunder i mandags skrev til os om det. De havde fået en besked om, at de havde vundet konkurrencen, men kunne hurtigt se at noget var galt, da flere havde fået at vide, at de havde vundet, fortæller Varehuschef i Kvickly Prøvestenscentret, Bruce Brøndberg.

Suspekt hjemmeside Hjemmesiden som hackerne henviste folk til, er nu blevet taget ned. Siden var en mærkelig blanding af dansk og engelsk, ligesom der var sat et falsk Facebook kommentarspor under siden, hvor adskillige falske profiler på gebrokkent engelsk skrev, at de var glade for at have vundet i konkurrencerne på siden. At finde på hjemmesiden var ligeledes et stort billede af en chokolade julemand, hvilket er det billede, som Kvickly i Prøvestencentret havde lagt op på deres Facebook side.

Hjemmeside taget ned Det er formentlig arbejdet hos IT afdelingen i Coop, der har gjort, at den falske Facebook profil såvel som hjemmeside er taget ned.

- Vi har folk i IT afdelingen, som styrer den slags for os. Jeg formoder, at de kontakter Facebook og får ordnet tingene. I butikken kan vi ikke gøre så meget, siger Bruce Brøndberg.

Kvickly i Prøvestenscentret har en gang tidligere oplevet, at hackere forsøgte at snyde deltagere i deres konkurrencer. For nu virker det dog til, at de har afværget hackerangrebet. Man kan derfor fortsat deltage i konkurrencen på Kvickly i Prøvestenscentrets Facebook side, hvor man skal gætte vægten på en julechokolademand. Vinderen trækkes den 29. november.