Ifølge kommunen vil stranden blive 30 meter bredere efter sandfodringen. Dermed vil mange badebroer skulle bygges længere, hvis de skal nå ud i vandet. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Parti bag stiforslag: Skattefinansieret strand skal være tilgængelig for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Parti bag stiforslag: Skattefinansieret strand skal være tilgængelig for alle

Lokaldemokraternes forslag om en sti mellem Helsingør og Hornbæk er et forsøg på at sætte rimelighed på dagsordenen, men selve forslaget er blevet behandlet helt urimeligt, mener partiformand Jan Ryberg.

Helsingør - 16. september 2021 kl. 04:06 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Hvorfor stillede Lokaldemokraterne forslaget om at etablere en sti langs kysten mellem Helsingør og Hornbæk? Det er der ifølge forslaget ophavsmand og partiformand, Jan Ryberg, en meget simpel forklaring på. Sammen med Halsnæs og Gribskov Kommuner deltager Helsingør Kommune i det fælles kystbeskyttelsesprojekt 'Nordkystens Fremtid', der indebærer, at Nordkysten - fra Helsingør til Hundested - fodres med sand på strækninger, hvor stranden i dag er forsvundet.

Mens projektet finansieres enten delvist eller hundrede procent af grundejerne i første række mod kysten i Halsnæs og Gribskov Kommuner, så har Helsingør Kommune valgt at finansiere hele projektet selv. Regningen, der i Helsingør Kommune lyder på omkring 50 millioner kroner, betales således af borgerenes skattekroner, og netop dét er Rybergs argument for, at en sti langs Nordkysten skal etableres.

- Ikke nok med at borgerne ifølge loven har ret til at gå langs kysten, så skal de også betale for den kystsikring, som kommer grundejerne på strækningen tilgode. Jeg er egentlig helt grundlæggende uenig i, at kommunen finansierer det hele, men når det nu er blevet sådan, så skal vi som minimum sikre, at kysten er tilgængelig for alle borgere i kommunen - det er kun rimeligt, forklarer han.

Hvilken sti? Det var på et byrådsmøde i marts, at Lokaldemokraterne stillede forslaget om stien i Byrådet. Af dagsordenen for mødet kunne man læse den konkrete ordlyd af forslaget: »Lokaldemokraterne foreslår, at der etableres et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk i forbindelse med projekt Nordkystens fremtid og strandfodringen langs Nordkysten«.

Forslaget satte gang i spekulationerne. Hvilken slags sti, mente partiet, at man kunne etablere på strækningen, hvor tidevandet så jævnligt skyller indover?

- Jeg kan ikke gennemskue, om det her indbefatter en asfalteret sti eller bare en elefantsti, som man kalder det, lød det fra Ib Kirkegård fra DF, mens Janus Kyhl fra konservative og søgte afklaring:

- Jeg er lidt i tvivl; er det tosporet sti? Er det en firesporet sti? Skal der være plads til motordrevne køretøjer, knallerter, scootere og andet spændende? Det kan godt være, at det her en ny form for E47, der langt nordkysten, sagde han.

Fra Jan Ryberg selv lød det, at han tænkte, at det sagtens kunne være en trampesti, og det standpunkt står han ved i dag.

- Med sandfodringen er der lagt op til at stranden vil blive 30 meter bredere, og egentlig tænker jeg, at stranden i sig selv sagtens kan udgøre stien. Det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg godt kunne tænke mig en strandpromenade, men det er jeg godt klar over er total urealistisk. For mig handler det om at sikre, at stranden er tilgængelig for alle, siger han.

Styr på broerne Selvom stranden bliver 30 meter bredere er det ifølge Ryberg ikke en selvfølge, at stranden er tilgængelig for alle - og det var egentlig bare det, han ville sikre med forslaget. I dag er en del af strækningen fyldt med badebroer, og selvom de ifølge ham naturligvis skal blive stående, så mener han, at kommune må sikre, at alle badebroerne lever op til kommunens retningslinjer - der blandt andet foreskriver, at går badebroen fra haven og i vandet, så skal der påhæftes trapper på begge sider af broen, så gående nemt kan passere dem.

- Når man nu går i gang med sandfordringen, så synes jeg, at de skal få ryddet op i de broer. Alle ved jo i bund og grund godt, at de skal have trapper på hver side, forklarer han og fortsætter:

- Men lige for en god ordensskyld, så er det ikke min hensigt overhovedet, at broerne ikke skal være der. For min skyld skulle alle grundejerne have lov til at opføre broer, så længe de er lovlige. Det ville jeg da også selv, hvis jeg boede der, forklarer han.

Ærgerlig latterliggørelse Lokaldemokraternes forslag var igen på dagsordenen ved det seneste byrådsmøde i slutningen af august. Her fremgik det, at administrationen vurderede, at en sti ville koste mellem ti og 40 millioner kroner.

Ifølge Jan Ryberg er administrationens behandling af forslaget et udtryk for en latterliggørelse, som han har følt, at flere partier har stået for lige fra begyndelsen, og det ærgrer ham, at forslaget ikke er blevet behandlet med større respekt.

- Den her latterliggørelse af forslaget er et udtryk for, at eksempelvis de konservative er bange for at miste sine vælgere, der bor langs kysten, og det er en skam. Forslaget er ikke stillet for at tage noget fra nogen. Jeg vil ligeså gerne give dem en bedre strand, og jeg tror faktisk mange af dem, der bor langs kysten ville synes, det var hyggeligt, hvis man nemmere kunne gå langs kysten.

Har du input til debatten om fri passage langs Helsingørs kyst hører vi gerne fra dig på helsingoer@sn.dk.

relaterede artikler

Med gode sko og solid balance kan du frit opleve Nordkysten 12. september 2021 kl. 03:41