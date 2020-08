Paradekørsel på Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum har en fin samling af veteranbiler og lørdag den 29. august inviterer de veteranvennerne fra Dansk Veteranbilklub og Sommers Automobilmuseum med, så du kan få mulighed for at se et endnu større udvalg af flotte veteranbiler ved to paradekørsler foran museet. Museumsinspektør Torkil Adsersen vil fortælle tekniske detaljer og gode historier om alle bilerne, og bilernes ejere vil efterfølgende svare på uddybende spørgsmål.