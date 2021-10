Se billedserie Søren Pape Poulsen sagde efter oplægget, at han ville tage initiativet med ind på Christiansborg. Som et eksempel på, hvordan man kan arbejde med unge uden for arbejdsmarkedet - ligesom han ville bruge det som eksempel på, hvorfor det er vigtigt at kommunenerne får friere tøjler til at råde over økonomien. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Pape Poulsen besøgte Aspiranterne: - Det her er et super initiativ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Pape Poulsen besøgte Aspiranterne: - Det her er et super initiativ

Det var borgmester Benedikte Kiær (K), der havde inviteret partilederen på besøg. Selv er hun stolt over initiativet.

Helsingør - 09. oktober 2021 kl. 11:32 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det var en imponeret konservativ partileder, Søren Pape Poulsen, der efter et besøg hos Aspiranterne i Helsingør fredag middag trådte ud af lokalerne i Toldkammeret. Med et stort smil sagde han tak til fire tidligere aspiranter og lederen af projektet Allan Klie, som havde præsenteret ham for det unikke sociokulturelle beskæftigelsesinitiativ, som Allan selv er opfinder af.

- Jeg synes, det er et supergodt initiativ, og så er det et rigtig godt eksempel på, hvordan man ved at bryde ud af systemet og tænke anderledes kan skabe noget meningsfuldt. Den her gruppe mennesker har vi så svært ved at nå, men tænk engang, at det er muligt her, sagde Søren Pape Poulsen.

Stolt borgmester Det var borgmester Benedikte Kiær (K), der havde inviteret partilederen til byen og til besøget hos Aspiranterne. Et initiativ, som hun selv er rigtig stolt af, og som hun håber kan vokse sig endnu større, så flere af de unge, der i dag befinder sig langt fra arbejdsmarkedet, kan træde et skridt i en lysere retning.

- Jeg synes simpelthen, at det er sådan et spændende og godt arbejde, som Allan står for. Hans måde at nå ind til den her gruppe unge, som vi som kommune har rigtig svært ved stille noget op med, er så god, og det gør mig virkelig glad, når jeg kan se håbet i deres øjne. Det vil jeg gerne vise partiformanden, fortalt hun forud for besøget.

En vigtigt konference Allerede et kvarter før mødet, stod Allan Klie klar ude foran Toldkammeret til at tage imod dagens gæster, der udover Søren Pape Poulsen også talte byrådets kulturudvalgsformand Michael Mathiesen (K), folketingsmedlem Birgitte Bergman (K) og borgmesteren selv.

Lidt spændt, men samtidig med en ro i sindet, spejdede han over mod parkeringspladsen, hvor de kendte ansigter snart viste sig.

- Jeg er altid lidt spændt ved sådan nogle her besøg, men det skal jo nok gå. Jeg glæder mig til at vise det frem, sagde han og tilføjede, at han håbede at kunne imponere den garvede politiker, så han måske kunne være med til at lægge pres på Folketinget til at oprette en ny pulje, der skal sikre midler til projekter, der ligesom hans eget ikke passer ind i de kommunale kasser, men i højere grad går på tværs af dem.

- Lige nu - i dag - holder Dansk Industri en konference, der hedder Kulturkraft, og her har vi sammen med andre projekter lagt en anbefaling hos kulturministeren om at oprette en pulje, der kan være med til at finansiere sociokulturelle projekter, forklarede han.

To muligheder Netop økonomien er en af de helt store udfordringer ved Allan Klies initiativ, der gennem undervisning, støtte og samarbejde med kulturlivet i kommunen, hjælper unge udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet tættere på beskæftigelse.

I dag er størstedelen af udgifterne til projektet finansieret af midler fra Lauritzens Fonden, mens kommunen også støtter med et mindre beløb. Når kalenderen viser 2023, er det dog ifølge Allan Klie ved at være tid til at finde en mere langsigtet plan for, hvordan Aspiranterne i fremtiden skal finansieres.

- Jeg ser to muligheder: Enten skal Aspiranterne på finansloven, eller også skal der oprettes en pulje. Problemet er jo, at Aspiranterne lægger sig i krydsfeltet mellem en beskæftigelsesindsats, en kulturindsats og en socialindsats, og der er derfor mange forskellige forvaltninger inde over - så hvem skal betale for hvad, og hvornår får, hvilken forvaltning gavn af hvad?, spurgte han retorisk.

Kassetænkning Spørgsmålet stillede han igen under sit oplæg. Denne gang for ørerne af Søren Pape Poulsen og Benedikte Kiær, der med anerkendende nik og intense blikke, så ud til at forstå pointen.

- Det her initiativ går på tværs af forvaltninger. På tværs af budgetter. Derfor har jeg brug for én pulje. Da jeg forsøgte mig med et lignende initiativ i København, var fem forvaltninger inde over, og jeg skulle hele tiden redegøre for, hvordan jeg brugte pengene - og hvad de hver især fik ud af det, og det giver bare et for stort administrativt arbejde, fremlagde han.

At tænke anderledes Allan Klies kreative tanker, kom ikke kun til udtryk, da han udfordrede politikerne på deres indretning af det kommunale system. Under oplægget fremlagde han, hvordan han bruger kultur og kreativitet - som begreber og som metoder - til på nye måder at udvikle aspiranterne.

- Mange af aspiranterne fortæller, hvordan de er blevet mødt på jobcentret af sagsbehandlere, der ikke havde den nødvendige viden om kreativitet. Her er de blevet fortalt, at det er svært at blive sanger eller kunstner, men kreativitet er meget mere end det, sagde han, mens et par aspiranter bekræftede hans fortælling.

- Og som Benedikte Kiær sagde til mig sidst hun besøgte os: Tænk på alle de talenter, vi ikke ser. Det synes jeg er meget rigtigt. Hvis man skal passe ind i samfundets kasser, så overser vi værdifulde evner.

Kultur - et socialt element Benedikte Kiær og Søren Pape Poulsen var ikke alene om at gå fra oplægget imponerede over, hvad Allan har formået. Også kulturudvalgsformand Michael Mathiesen og folketingsmedlem Birgitte Bergman var inspirerede af den nye måde at tænke på.

- Jeg har altid sagt, at kultur er velfærd, og det er det her et rigtig godt eksempel på. Her benytter man kulturinstitutionerne til meget mere end underholdning. Her bliver den brugt til uddannelse og til at hjælp unge godt på vej. Det er da helt fantastisk, sagde han, mens Birgitte Bergman lagde vægt på, at politikerne på Christiansborg må gentænke økonomi, så det ikke længere er i kasser.

- Vi skal blive meget bedre til at tænke på kultur som noget, der går på tværs af kasserne - på tværs af forvaltningerne - og som er meget mere end bare et erhverv. Kulturen kan også være et socialt element.

relaterede artikler

Allans kreative fællesskab hjælper udsatte unge videre 10. juli 2021 kl. 18:17