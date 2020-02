Palle-tyve på spil i center

Nogle paller er lige omkring midnat mellem torsdag og fredag blevet stjålet fra en udendørs lagerplads ved Espergærde Centret. På overvågningen fra stedet ses to mænd kørende fra stedet i en Fiat Ducato.

De to beskrives som A: ca. 30 år, 180-190 høj, udenlandsk af udseende. Iført: Sort kasket, sort jakke muligvis af læder, sorte handsker, lyse joggingbukser med et mørkt mærke på venstre lår. B: mand, ca. 30 år, 180-190, udenlandsk af udseende, sort skæg. Iført: sort kasket med enten M eller H som logo, sort jakke med hætte, sorte bukser. Der kan være tale om de samme mænd, der klokken 00.35 natten til fredag stjal et større antal paller fra Netto på Hillerødholms Allé.