Påvirket bilist kørte ind i parkeret bil

Kort før klokken 1 natten til søndag kørte en bilist, der var på vej nordpå ad Strandvejen, ind i en bil, der holdt parkeret i højre side af vejen. Da politiet kom til stedet, kunne de konstatere, at bilisten, en 22-årig mand fra lokal-området, fik alkometeret til at give udslag. Han blev derfor anholdt og er nu sigtet for spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi.