Påkørte lygtepæl i brandert

Bilisten forsøgte derefter at køre fra stedet, men endte med at flygte til fods. En patrulje kørte til området for at lede efter føreren af bilen, og kort efter blev en 27-årig mand fra Snekkersten, som svarede til beskrivelsen af bilisten, fundet. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, idet det formodedes, at han havde ført bilen med en promille over det tilladte, oplyser Nordsjællands Politi.