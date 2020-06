På en sydlig cykeltur med de lokale forfattere

Den sydlige del af den litterære cykeltur bliver lanceret lørdag den 20. juni kl. 13-15. Man mødes på cykel klokken 13 foran Biblioteket Kulturværftet. Herfra går turen sammen med forfatterne sydpå ad Strandvejen gennem Snekkersten og Egebæksvang til Flynderupgård, hvor der venter en kop kaffe/te eller en vand. To steder undervejs holder vi en kort pause, hvor to lokale forfattere, Marianne Toxboe i Snekkersten og Margrethe Tjalve på Skt. Hans-pladsen over for Egebæksvang Kirke, fortæller om, hvad stederne betyder for dem.