På byvandring med Musen Malte

Nu kan man bruge påsken til at lære Helsingør bedre at kende sammen med Musen Malte. Da Helsingør Museum jo har lukket, har Tibberup Høkeren i Sct. Anna Gade sagt ja til at udlevere kort, så børnefamilierne kan komme ud og lære byen bedre at kende sammen med Musen Malte.