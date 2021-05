Lars Kongsted (th.) er tidligere major i Livgarden, og han er stifter af foreningen "Veteran Support", der sidste år måtte hjælp en ilde stedt lokal veteran. Her sammen med borgmester Benedikte Kiær (K). Foto: Philip Horup.

PTSD-ramt veteran med tomt køleskab til nytår: - Det må ikke ske igen

Et bedre samarbejde mellem frivillige veteranorganisationer og Helsingør Kommune skal sørge for, at de lokale veteraner hurtigere får den rette hjælp.

Helsingør - 25. maj 2021 kl. 11:45 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Krigens rædsler og konstante stress kan sætte sig i vores soldater, og når udsendelsen bringer PTSD med hjem, gør den psykiske belastning, at det bliver svært for nogle veteraner at finde sig til rette igen hjemme i vores egen rolige andedam. Det ved Lars Kongsted, der efter en lang militærkarriere har stiftet frivilligorganisationen »Veteransupport Danmark«, der udspringer af Helsingør.

