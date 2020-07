PASSAGE Festival på plejehjemsbesøg

- Der er endnu usikkerhed forbundet med at besøge sine kære på plejehjemmene, så for beboerne kan det være en ensom tid. Det forsøger PASSAGE Festival at afhjælpe, når vi i samarbejde med plejehjemmene bringer gadeteater ud - med levering til kantsten, fortæller festival-ledelsen.

Under de helt rigtige forholdsregler og med tryg afstand, bringer Dansk Rakkerpak, Teatret GLiMT og Alex Barti sjove og festlige indslag ud til glæde for plejehjemsbeboere, der ikke selv har mulighed for at gå ud og deltage i festlighederne i Helsingør og omegn.