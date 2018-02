PÅ »Winterreise« i Vestervang Kirke

Blandt de over sekshundrede sange Franz Schubert komponerede i årene 1814 til 21, indtager de to store sangcykler »Die Schöne Müllerin« og »Winterreise« en central plads. Som i »Die Schöne Müllerin« er det skuffet kærlighed der er emnet for »Winterreise«. Her er det dog ikke den naive og uerfarne møllersvend, men en moden mand der reflekterer over sin tabte lykke. Tonesproget er også både mere dystert og mere resigneret end i møllersangene.