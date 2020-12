Overraskede tyv ved havelågen

En 54-årig mand overraskede tirsdag eftermiddag klokken 12.50 en indbrudstyv ved sin havelåge på Thorsvej i Ålsgårde. Da den 54-årige kom ind i sin bolig, opdagede han, at et vindue var brudt op og, at der var stjålet smykker og et ur. Tyven beskrives som cirka 30 år, udenlandsk af udseende, spinkel af bygning, mørkt hår der var kort i siderne og kruset på toppen og et smalt ansigt. Han var iført mørk jakke, handsker med guld, mørke bukser og hvide sneakers, oplyser politiet.