Et kabel blev gravet over og så røg internetforbindelsen.

Overgravet kabel cuttede netforbindelsen

Store dele af Nordsjælland har onsdag haft problemer med at komme på internettet. Problemet skyldes et overgravet kabet. Det oplyser Telia på dets driftshjemmeside.

Kort før klokken 11 meddelte Telia om problemet. Et fiberkabel i Helsingør-området var blevet gravet over.

- Det tager typisk 4-6 timer at lappe et fiberkabel sammen, skriver Telia.

Kort før klokken 17 var meldingen, at kablet var blevet gravet frit og at man ville gå i gang med at splejse det sammen.

Mindst 1000 internetforbindelser er blevet berørt.