I første omgang var der kun tale om, at partierne i valggruppen uden for konstitueringen, som er Enhedslisten, Lokaldemokraterne og SF, skulle have et medlem i Økonomiudvalget. Men Konservative valgte senere at afgive en plads til SF?s byrådsmedlem Bente Borg Donkin. Foto: Andreas Norrie

Overblik: Sådan bliver posterne fordelt i det nye byråd

Helsingør - 02. december 2017 kl. 07:04 Af Andreas Norrie

Lokaldemokraterne kommer som eneste parti ti ikke at have en plads i det magtfulde økonomiudvalg i Helsingør Kommune, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvis den brede konstituering bag borgmester Benedikte Kiær(K) - som de fleste forventer - holder - når Byrådet mandag aften afholder det konstituerende møde, så kan man også fordele de mange forskellige poster i nævn, udvalg og bestyrelser ud fra den fordeling som valggrupper og partier har indstillet.

Det fremgår af dagsordenen til mødet, at man efter at have udpeget Benedikte Kiær(K) som borgmester vil udpege Henrik Møller som 1. viceborgmester og Marlene Harpsøe(DF) som 2. viceborgmester.

Borgmesterposten giver før bestyrelsesposter årlig lidt over 1 millioner kroner før skat, mens 1. viceborgmesterposten giver lidt over 72.000 kroner og 2. viceborgmesterposten lidt over 25.000 kroner om året.

Næsten alle med Byrådets mest magtfulde udvalg er Økonomiudvalget og, her er det hele endt med, at alle partier er blevet repræsenteret på nær Lokaldemokraternes Jan Ryberg. Dette skyldes blandt meget andet partilederens angreb på borgmester Benedikte Kiær(K) i starten af valgkampen ved at offentliggøre en video med optagelser fra byrådssalen, som satte borgmesteren i et dårligt lys. I denne periode har alle partier været repræsenteret i udvalget.

Økonomiudvalget kommer nu til at bestå af følgende medlemmer: Benedikte Kiær(K), Jens Bertram(K), Marlene Harpsøe(DF), Mette Lene jensen(V), Bente Borg Donkin(SF), Allan Berg Mortensen(EL), Henrik Møller(S), Claus Christoffersen(S) og Christian Holm Donatzky(R).

Medlemmerne af Økonomiudvalget får hver især lidt over 39,800 kroner årligt.

Nyt stor-udvalg Som tidligere omtalt bliver Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget lagt sammen til et stort udvalg ved navn Social- og Beskæftigelsesudvalget, som får Marlene Harpsøe(DF) som formand. De øvrige medlemmerne bliver Lene Lindberg(S), Silas Drejer(S), Michael Lagoni(K), Mahmed Nagdhani(K), Kristina Kongsted(K) og Allan Berg Mortensen(EL).

Udvalgsformanden får et honorar på lidt over 200.000 kroner om året og de menige medlemmer et honorar på 39.800 kroner om året.

Nyt navn Dagens Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg kommer i det nye Byråd til i stedet af hedde By, Plan og Klimaudvalget

Formand bliver Christian Holm Donatzky(R), og de menige medlemmer: Jens Bertram(K), Michael Mathiesen(K), Janus Kyhl(K), Peter Poulsen(S), Claus Christoffersen(S) og Haldis Glerfoss(EL).

Dette udvalg giver samme honorar som Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget fortsætter med samme navn som i dag, og fårGitte Kondrup(S) som formand. Derudover kommer det til at bestå af Lisbeth Læssøe(K), Mahmed Naghdiani(K), Silas Drejer(S), Duygu N. Aydinoglu, Marlene Harpsøe(DF) og Jan Ryberg(Lokaldemokraterne).

Møller fortsat Kulturformand Kultur- og Turismeudvalget for får fortsat Henrik Møller(S) som formand og får følgende medlemmer: Michael Mathiesen(K), Janus Kyhl(K), Michael Lagoni(K), Betina Svinggaard(S), Silas Drejer(S) og Haldis Glerfoss(EL).

Kommunen får også et nyt udvalg kaldet Omsorgs- og Sundhedsudvalget, som får Mette Lene Jensen(V) som formand samt disse menige medlemmer: D uygu N. Aydinoglu(S), Lene Lindberg(S), Ib Kirkegaard(DF), Lisbeth Læssøe(K), Kristina Kongsted(K) og Bent Borg Donkin(SF).

Endelig får Idrætsudvalget Jens Bertram(K) som formand og følgende medlemmer: Per Tærsbøl(K), Betina Svinggaard(S), Peter Poulsen(S) og Jan Ryberg(Lokaldemokraterne.

Endelig bliver Ib Kirkegaard(DF) formand for Børne- og Ungeudvalget(Tvangsfjernelsesudvalget), hvor også Lene Lindberg(S) bliver medlem. Formamdspostnen giver lidt over 100.000 kroner årligt.

Helt nye udvalg Som tidligere nævnt betyder konstitueringsaftalen også oprettelsen af to nye Paragraf 17 stik 4-udvalg 1, som skal arbejde med to forskellige endnu ikke definerede områder eller problemstillinger. Det ene udvalg får en konservativ som formand og det andet en socialdemokrat. I begge udvalg vil formanden få et årligt honorar på 200.000 kroner.

Tærsbøl tilbage i bestyrelsestop Den mangeårig borgmester og byrådsmedlem Per Tærsbøl(K) er tiltænkt at fortsætte som formand for det 100 procent kommunalt ejede aktieselskab Forsyning Helsingør, hvor bestyrelsesformandsposten giver 165.000 kroner i honorar årligt. I det forbrugerejede forsyningsselskab bliver der også plads til bestyrelsesmedlemmer Gitte Kondrup(S), Peter Poulsen(S) og Michael Mathiesen(K)