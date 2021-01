Folk er vilde med at låne bøger, selvom de ikke selv kan komme ind på biblioteket og finde dem. Foto: Helsingør Kommunes Biblioteker

Over 3000 bøger lånt siden genåbning

Siden Helsingør Bibliotekerne åbnede for udlån igen den 16. december, er mere end 3000 bøger lånt ud. Det glæder bibliotekschefen.

Helsingør - 15. januar 2021 kl. 04:23 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Den 9. december sidste år blev dagen, hvor Danmark endnu en gang lukkede caféer, restauranter og ikke mindst bibliotekerne. Heldigvis tænkte Helsingør Bibliotekerne hurtigt og ikke mindst kreativt, så fra den 16. december blev det igen muligt at hente reserveret materiale.

Læs også: Gå på biblioteket udendørs

250 bøger om dagen Det tilbud har rigtig mange borgere benyttet sig af. I perioden indtil nu er der blevet udlånt mere end 3000 bøger. Det svarer til cirka 250 bøger om dagen, der har handlet om alt fra forår og håb til klima og kærlighed. Det er dog et anderledes syn der møder borgerne, når de skal hente materialerne, som de har reserveret.

- Når man skal hente sine materialer, venter man udenfor. Her vil man blive bedt om at lægge sit sygesikringskort på en metalbakke. På den måde kan vi scanne sygesikringskortet uden at have kontakt med det. Herefter finder en af vores medarbejdere, i ført mundbind og handsker, materialet og pakker dem til borgerne, der derefter får det udleveret udenfor i en pose. Det er meget ligesom click and collect, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

En lind strøm af lån På trods af muligheden for at kunne låne materiale igen og endda lige op til juleferien, har der ikke været en dag, hvor det strømmede ind med lånere. Det passer bibliotekschefen fint.

- Vi har haft en lind strøm af lån. Der har ikke været dage, hvor der har været peak hours, og godt for det, for vi ønsker ikke, at der skal være peak hours. Vi ønsker, at vores lånere skal komme ind i en lind strøm, for så skal vi ikke til at styre hvor mange, der kommer, for det er vigtigt, at borgerne ikke stimler sammen, siger han.

Færre udlån end normalt Selvom 250 bøger om dagen lyder pænt, så er det langt fra det antal, som Helsingør Bibliotekerne normalt udlåner.

- Normalt udlåner vi over 1000 enheder om dagen. Nu har det også været juleperioden, hvor vi ikke nødvendigvis låner mest, men der ligger vi noget mindre, end vi gør normalt. Men vi ser det som en dejlig historie, at vi kan holde åbent og at folk bruger os, siger han.

Afventer statsministeren

Med til historien skal det også lyde, at Helsingør Bibliotekerne har lagt øget fokus på den digitale formidling. Mange borgere låner derfor e-bøger i stedet for fysiske bøger. Derudover er der ikke planlagt yderligere tiltag.

- Vi afventer hvad Mette Frederiksen siger. Indtil videre har vi opprioriteret det digitale bibliotek, og det vil vi fortsætte med, siger Søren Mørk Petersen.

