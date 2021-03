Otte unge dansere har fået en enestående chance for at rejse og optræde over hele Europa de næste fire år. Fra venstre mod højre ses: Ellinor Ødegård Staurbakk, Liva Spangegaard , Mie Rise Adrian , Sigrun Fritsch (PAN.OPTIKUM), Rune Nis Klenø, Emma-Mona Payami, Julijane Petruska (Tidligere deltager i Power of Diversity 2015-18), Luka Fritsch (PAN.OPTIKUM), Agáta ?ení?ková (Prag), Aslaug Gravfort og Julia Kristoffersen (Helsingborg). Foto: Helsingør Teater

Otte unge er udvalgt: De skal danse Europa tyndt

Festival har fundet de otte unge, der skal deltage i danseprojektet People Power Partnership.

PASSAGE Festival har holdt auditions sammen med det Freiburg-baserede Aktionstheater PAN.OPTIKUM. Og nu starter en enestående rejse for otte unge dansere fra Norge, Sverige og Danmark, der skal deltage i danseprojektet People Power Partnership frem til og med 2024.

PASSAGE Festival er én af 14 partnere i det store internationalt danse-og teaterprojekt. Partnerne er festivaler og byer fordelt over 11 lande i Europa. Hvér partner finder sammen med projektets leder, det Freiburg-baserede teater PAN.OPTIKUM, otte unge lokale deltagere, der i løbet af de næste fire år sættes sammen på kryds og tværs for både at være med til at skabe forestillinger specifikt til hver enkelt by og festival og bagefter udvikle én stor forestilling, der skal turnere rundt til alle 11 lande.

På kryds og tværs

Det er sin sag at gennemføre et projekt, der grundlæggende skal lade unge dansere fra hele Europa mødes på kryds og tværs i 11 forskellige lande til mere end 25 forskellige forestillinger over fire år. Det er ikke en mindre logistisk opgave at organisere dette midt i en pandemi.

Ikke desto mindre er det faktisk lykkedes PAN.OPTIKUM at gennemføre en række sikre auditions de sidste par måneder i de forskellige lande, takket være en frygtelig masse Covid-19-tests, karantæneperioder, mundbind, meget små grupper af deltagere ad gangen i de enkelte lande - og en hel del kommunikation og koordination på kryds og tværs af Europa. I alt bliver 106 unge dansere medskabere og performere i forestillingerne, og i sidste weekend var turen kommet til at finde otte fra PASSAGE Festival. Efter en travl weekend med workshops og auditions, der blev ledet af PAN.OPTIKUMs kunstneriske leder og koreograf, fik otte udvalgte deltagere besked om, at de er blevet valgt til at tage med på eventyret sammen med PAN.OPTIKUM.

Stor interesse Der har været stor interesse for at deltage blandt unge dansere, og ikke kun fra Danmark. Blandt deltagerne er norske Ellinor Ødegård Staurbakk, der tog en god uge ud af sin kalender for at rejse til, deltage i og vende hjem fra audition til karantæne i Norge. Fra Helsingborg deltager Julia Kristoffersen, mens Emma-Mona Payami oprindeligt er fra Humlebæk og har været en del af både Ragnarock og Hamlet festivalen tidligere.

Det var en lidt overvældet gruppe der, godt fyldt op med information og indtryk, vendte hjem igen, inden prøver og rejser starter senere på året.

Den første forestilling de otte unge skal deltage i bliver på PASSAGE Festival i juli 2021, sammen med en gruppe dansere fra Italien.

Power People Partnership er støtte af EU's Creative Europe program.