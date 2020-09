Oscar-nomineret optakt til præsidentvalget

Baseret på arkivklip med den karismatiske og viljestærke Baldwin er I am Not Your Negro en stærk, højaktuel portrætfilm, der blotlægger racismen i Amerika gennem en intellektuel begavelse nærmest uden lige, og gennem Baldwins aldrig færdiggjorte bogprojekt Remember This House fra 1979 om sit nære venskab med Medgar Evers, Malcolm X og Martin Luther King, jr. Filmen trækker linjer op fra fortidens borgerrettighedsbevægelse til nutidens BlackLivesMatter, og er som optakt til det snarlige amerikanske præsidentvalg en lejlighed til at (gen)opdage en af amerikansk litteraturs største stemmer.

Lars Movin har siden 1990 udgivet mere end tyve bøger, heriblandt Beat - på sporet af den amerikanske beatgeneration, Dan Turèll - hele historien og Amerikansk avantgardefilm - fra surrealisme til poesi og politik. Hertil kommer et større antal dokumentarfilm, heriblandt The Misfits - 30 Years of Fluxus, Onkel Danny - portræt af en karma cowboy og Words of Advice - William S. Burroughs on the Road.