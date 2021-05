Opstart på babysalmesang

Tirsdag den 11. maj klokken 10.00 begynder en ny sæson babysalmesang i Helsingør Domkirke. Babysalmesang er et tilbud til børn i alderen 3-8 måneder og deres forældre eller bedsteforældre. Holdet mødes en gang om ugen, hvor der synges, laves fagter, blæses sæbebobler og andre ting, der stimulerer børnenes sanser. Der kræves ingen andre forudsætninger for at deltage end lyst til at være sammen med sit eget barn og andre ligesindede med deres små børn om sang og musik. Babysalmesang ledes af Pernille Manly Larsen Domkirken og Sankt Mariæ kirke samarbejder om tilbuddet om babysalmesang. Forløbet strækker sig over 12 undervisningsgange i maj, juni og august. Det koster 200 kr. at tilmelde sig, men forløbet er derudover gratis. Ønsker man at deltage kan man tilmelde sig på www.helsingoerdomkirke.dk