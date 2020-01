Kortet over Nøjsomhed fremgik af de interne dokumenter fra et møde i Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen i december 2018. Det fremgår af kortet, hvor stor koncentrationen er af beboere fra ikke-vestlige lande i de 10 blokke på Nøjsomhed. Alle syv opgange, der står til at blive tvangsflyttet, er opsagt i de fire blokke, der har de største røde cirkler på kortet.

Opsigelser i ghetto på kant med menneskerettighederne: »Det hele er fedtet ind i etnicitet.«

Interne dokumenter viser, at Helsingør Kommune og boligselskabet bag boligområdet Nøjsomhed bevidst har opsagt opgange med flest mulige ikke-vestlige beboere. Det får hård kritik fra Institut for Menneskerettigheder.

Opsigelserne sker som en konsekvens af, at Nøjsomhed står til at blive en hård ghetto, da andelen af beboere fra ikke-vestlige lande blandt andet ikke må være for høj. Derfor skal beboersammensætningen ændres.

- Fordi det hele er fedtet ind i etnicitet, så ringer alle røde alarmklokker. Det her er ifølge min umiddelbare vurdering diskrimination, og diskrimination er ikke lovligt, siger Nanna Krusaa, der er jurist og chefkonsulent i Institut for Menneskerettigheder. Hun har haft dokumenterne, som er fra december 2018 og januar 2019, til gennemsyn.

En række interne dokumenter fra Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen, der arbejder med Nøjsomhed, fortæller, at boligselskabet Boliggården med kommunens vidende bevidst har opsagt beboerne i opgange ved de blokke med flest ikke-vestlige borgere.

Kort over beboerne

Dokumenterne viser et kort over Nøjsomhed. Her er det opgjort, hvor der er størst koncentration af ikke-vestlige beboere i de ti blokke, som udgør boligområdet.

Men det fremgår også af dokumenterne, at kommunen er klar over, at de ikke udelukkende kan opsige ikke-vestlige beboere, derfor vil de opsige hele opgange i stedet for. I dokumenterne kan man desuden finde en tabel, der viser antallet af beboere i to af de opgange, der ligger i de blokke med flest ikke-vestlige personer. I en af dem bor der 44 - heraf er 39 ikke-vestlige. De to opgange er en del af de syv opgange, der opsiges.

Men spørger man borgmester Benedikte Kiær (K), så handler det ikke om etnicitet, men om at de opgange egner sig bedst til at blive renoveret, som lejlighederne skal som konsekvens af ghettopakken.

- Opgangene er udpeget, fordi lejlighederne i dem, er gavllejligheder, og det er muligt at omdanne dem til tilgængelighedsboliger, siger borgmesteren.

Det er dog ikke en præmis, som man går med på hos Institut for Menneskerettigheder.

- Det er min umiddelbare vurdering, at der er tale om diskrimination, fordi det ser ud til, at der lægges vægt på etnicitet i forbindelse med opsigelserne. Kommunen vil gerne under et vist antal ikke-vestlige beboere, og så laver de det på denne måde, så det ikke ser ulovligt ud ved første øjekast, siger hun.