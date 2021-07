Opruster i kampen mod bander: - Vi leder efter folk, som har lyst til at snakke med dem, det er allersværest at snakke med

Der har tidligere været problemer med banden Loyal to Familia i Helsingør, som her er fotograferet i Stengade i 2018. Foto: Andreas Norrie

I en styrket indsats mod bandekriminalitet ansætter SSP i Helsingør fire nye ansatte. De skal forsøge at stoppe rekrutteringen af lokale børn og unge til gadebander og til rockerklubber

Helsingør - 23. juli 2021 kl. 14:55 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Æblet falder sjældent langt fra stammen, og det er et problem, når det kommer til forældre, som lever en kriminel livsstil. For som forbilleder på godt og ondt har forældrenes adfærd og levemåde stor betydning for børnenes valg, og det kan vise sig skæbnesvangert for de yngste, hvis familiens ældste er involveret i bandekriminalitet.

Unge bliver rekrutteret ind i bandemiljøerne, da de udgør en værdifuld ressource, som de kriminelle kan forme og udnytte efter forgodtbefidende - og her kan familien være en oplagt og direkte rekrutteringskanal.

Familiemedlemmer bliver til bandemedlemmer. Børn bliver kriminelle.

Det vil de sætte en stopper for i SSP i Helsingør Kommune, og derfor opruster de nu det kriminalitetsforebyggende arbejde med fire nyansættelser. SSP arbejder egentlig med børn og unge, men med de ekstra hænder, vil de nu i højere grad tage fat i hele familier.

- Vi oplever, at børnene spejler sig i forældrenes adfærd. Med den her økonomi i ryggen, kan vi arbejde endnu mere målrettet og hjælpe forældrene med at træffe sunde valg for dem og deres børn. Det handler om at stoppe fødekæden til de kriminelle miljøer og til bandegrupperingerne, siger Kasper Jørgensen, som er afdelingsleder i SSP.

Pengene til nyansættelserne - 6-7 millioner kroner - kommer fra en pulje under Udlændinge - og Integrationsministeriet, som bliver givet over to et halvt år.

De sværeste sager Bandekriminalitet er et vidt begreb. Ifølge afdelingsleder i SSP, Kasper Jørgensen, er den styrkede indsats ikke rettet mod bekæmpelsen af en specifik gruppering. Afdelingslederen fortæller dog, at SSP kommer til at gå målrettet efter godt tyve lokale familier, og at de både kan relatere sig til »rockergrupper og gadebandemiljøerne«.

- Først skal vi have kortlagt indsatsen - vi kender nogle familier og nogle unge, som er gode kandidater. Generelt er det nogle af de sværeste sager i forhold til gadeorienteret livsstil.

- Vi kigger på flere områder i Helsingør, og selvfølgelig fylder boligområderne. For eksempel har vi også Vapnagård i kikkerten, siger afdelingsleder Kasper Jørgensen, der fortæller, at udvælgelsen koordineres med ungdomsorganisationer, fritidsklubber og politiet.

Aldersmæssigt vil man tage fat i familier med børn i alderen 10-17 år.

Kræver overtalelse Det kan umiddelbart virke en smule uoverskueligt at skulle overbevise en banderelateret familiefar om, at det har render og laver er en dårlig ide. Selv hvis den del af missionen lykkedes, er det ikke ligefrem gnidningsfrit at komme ud af de kriminelle miljøer fra den ene dag til den anden. Så der ligger et ordentligt stykke arbejde og venter på de nye SSP-medarbejdere, der tiltræder til oktober.

- Det kræver et tungt stykke pædagogisk arbejde, og det kan - som du siger - virke uoverskueligt. Der kan være stor forskel på, hvad der bliver opfattet som et godt liv, lyder det fra afdelingsleder i SSP i Helsingør Kasper Jørgensen, som derfor søger efter ualmindeligt viljefaste folk til de ledige stillinger.

- Vi går efter de faglig dygtigste. De skal være erfarne, og de skal brænde for at arbejde med dem, som det er allersværest at arbejde med. Og så skader det ikke med et godt lokalkendskab, siger han.

Til indsatsen søger Helsingør Kommune en jobkonsulent, en socialrådgiver, en mentor og en koordinator.