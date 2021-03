Opmærksomme borgere hjælper politiet i Kagefryd-sag

- Vi har modtaget en god håndfuld henvendelser, der både henleder opmærksomheden på mulige navngivne gerningsmænd og giver os navnet på det vidne, der kortvarigt taler med gerningsmanden, mens han er i færd med at skrive/male på Cafe Kagefryd. Det kan i den forbindelse oplyses, at vidnet påtalte, at gerningsmanden spraymalede på cafeen. Gerningsmanden gav dog et svar, der gav indtryk af, at der var tale om et legalt forhold, hvorfor vidnet ikke foretog sig yderligere, lyder det i en mail til Frederiksborg Amts Avis.