Komorebi Garden er et af de bands, som kan opleves til koncerten. Foto: Presse

Oplev semifinalen i stor dansk-svensk musikkonkurrence

Helsingør - 03. november 2020 kl. 14:34

Helsingør: Fem af de bedste upcoming bands fra Sjælland står fredag den 13. november på Kulturværftets Store Scene i Helsingør klar til at overbevise både publikum og jury om, at de er Sjællands bedste liveact i det nye dansk/svenske talentprojekt Popkorn Nordic.

Talentudviklingsforløbet Popkorn Nordic er Sjællands og Skånes nye dansk/svenske band- og artistplatform. Det interregionale forløb er tillige udviklet af kræfter fra det lokale regionale spillested Kulturværftet og The Tivoli samt Studiefrämjandet i Helsingborg.

En garvet skare af musikbranchefolk har udvalgt deltagerne, og disse fem bands, man kan opleve på Kulturværftet, har allerede været igennem flere kvalifikationsrunder på seks spillesteder på Sjælland. Her har de vist deres værd og er blevet sendt på videre færd i Popkorn Nordic-forløbet.

Fra retro-rock til indie

Fredag 13. november 2020 19. 30 kan man opleve en semifinale med musik af høj kvalitet og diversitet, hvor du også kan være med til at bestemme, hvem der skal videre i forløbet, for publikum har stemmeret. Aftenen byder på både retrorock, elektronisk pop, indie, post-punk og dansk gavflaberock. Her deltagerne:

Boys From Heaven (rock). Boys From Heaven er et syv-mand-stort rockorkester og med elementer som fræsende leadguitar, brede vokalharmonier, dominerende klaverriffs og heltagtige saxofonsoli har bandet et katalog af original rockmusik uden sammenligning på den danske musikscene.

HAAB er et band med Hannah Sommer i fronten. Deres lyd er et spændende genremix, som munder ud i poetisk dreampop musik. Universet er fint og sårbart, samtidig med at det kulminerer med en mørk rå tyngde.

Artisterne. Bandet spiller i genren poprock med lyttervenlige og ørehængende, danske tekster. Der fortælles om alt fra kærlighed til selvindsigt og bare det at være lidt »dum« ind i mellem.

Komorebi Garden er en sanger-producer duo, som består af Ronja Andersson og Eigil Hein Jespersen. De to unge mennesker har mødt hinanden gennem musikken, og med Ronjas vokaler og Eigils produktioner har de to fundet sammen i et nytænkende og unikt tekst- og lydunivers, som trækker tråde til pop, soul, R&B og artpop.

Wrong Exit består af fire gymnasievenner, som gennem flere år har skabt melankolske og energiske sange i deres kælder. De skaber deres helt egen lyd ved at strække post-punkens nuancer ind i deres helt eget støjende univers.

Talentudvikling over sundet

Dem, der når længst i forløbet, får lønnede festivaljobs på Helsingør Festival 2021 og HX Festival i Sverige 2021 samt et skræddersyet coachingforløb. Projektet handler om at udvikle sit musikalske talent og få forståelse og netværk på tværs af landegrænser. Derformodtager alle deltagende bands og artister coaching fra den danske og svenske musikbranche undervejs.

Billetter sælges i døren eller på kuto.dk