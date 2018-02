Oplev de nominerede til stor prestigefyldt litteraturpris

Nordisk festival - På nORD vil vi gerne trække tråde til Nordisk Råds litteraturpris og jeg fornemmer heldigvis, at det er gensidigt. Vi har et fælles ønske om at øge interessen for de nordiske landes litteratur og sprog, siger hun.

Nordisk Råds litteraturpris gives for et skønlitterært værk skrevet af en nulevende forfatter på et af de nordiske landes sprog. Prisens formål er at øge interessen for landenes litteratur og sprog, samt for det nordiske kulturfællesskab.