Oplev CPH:DOX på Kulturværftet

Mandag den 19. marts har den nye danske film »Dreaming Murakami« præmiere, og Kulturværftet i Helsingør inviterer alle interesserede med. Filmen er instrueret af Nitesh Anjaan og er, ligesom hans første film »Med verden imellem os« produceret af det flere gange Oscar-nominerede danske filmselskab Final Cut for Real. Anjaans film handler om Mette Holm, der oversætter den japanske forfatter Haruki Murakamis romaner til hans danske læsere. Under oversættelsen af debutromanen, »Kaze no uta kike«, dukker en to meter høj frø op på en undergrundsstation i Tokyo. Frøen følger Mette fast besluttet på at engagere hende i kampen med den gigantiske Orm, der gør sig klar til at ødelægge verden med had.