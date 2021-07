Alle sejl er sat ind for at nedbringe CO2-udledningen yderligere. Nu skal Tycho Brahe have ny batterilagringssystem. Foto: Presse

Opgraderer Tycho Brahe med den største batteri-pakke, der nogensinde er installeret

Med opgraderingen reduceres CO2-udledningen på den i forvejen batteridrevne færge betydeligt. På den måde træder rederiet et skridt nærmere regeringens 2030-mål om 70 procent mindre CO2-udledning.

Den officielle indvielse af ForSeas færger fandt sted i november 2018 og markerede afslutningen på konverteringen til fuld eldrift på verdens største batteridrevne Ro-Pax færge. For at imødekomme de stigende behov på det innovative projekt, opgraderer ForSea nu energilagrings-systemet ombord på Tycho Brahe i tæt samarbejde med ABB, som teknisk løsningspartner. Opgraderingen vil øge batteri-kapaciteten fra 4,160 kWh til 6,400 kWh, uden at det vil kræve ekstra plads ombord på færgen. Det skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Med opgraderingen vil ForSea ikke alene være den største højfrekvente, eldrevne Ro-Pax færgelinje. Selskabet vil også drifte den største batteripakke i verden. Energi-lagringen gør ForSea i stand til at opnå stadig mere bæredygtig drift fremover. Opgraderingen blev påbegyndt i maj måned og vil blive færdiggjort i løbet af 2021.

Længere levetid

Målet med opgraderingen af Tycho Brahes batterikapacitet med 50 procent er ifølge pressemeddelelsen at reducere ForSeas CO2-udledning og øge fartøjets levetid. Tycho Brahe og søsterskibet Aurora blev oprindeligt bygget som konventionelle dieseldrevne færger i 1991. Siden skibene overgik til eldrift i 2018, har ForSea nedbragt sin CO2-udledning med 37.000 tons.

- De resultater, vi allerede har opnået, inspirerer os til at fastholde vores høje mål og cementere vores position som 'first-mover' med verdens første eldrevne, højfrekvente færgerute, lyder det i meddelelsen fra Kristian Durhuus, CEO hos ForSea.

Enorm reduktion

Driften af Tycho Brahe og Aurora med el forventes allerede i 2021 at reducere CO2-udledningen med hele 65 procent. Et tal, der er meget tæt på den danske regerings mål for 2030 på 70 procent. Det ambitiøse projekt beviser ifølge selskabet fordelene ved eldrift og dens betydning for fremtidig innovation:

- ForSea er lykkedes med en CO2-reduktion på 37.000 tons, siden vi startede med eldrift i 2018. Det svarer til den totale udledning for alle vores fire færger på et år med dieseldrift. Den kendsgerning gør det endnu mere inspirerende at fortsætte med at opgradere Tycho Brahe, lyder det fra Kristian Durhuus, der fortsætter:

- Vi er ikke bare den største eldrevne færgelinje, vi vil også have en færge i vores flåde med den største og kraftigste batteripakke. Siden starten har vi bevist, at batteri-drift er mulig på en færgerute som vores. I dag sejler en af vores færger - Aurora - dagligt op til 46 afgange på 99 procent el. Med den kommende opgradering af Tycho Brahe vil begge færger i fuld drift kunne opnå en total reduktion af kulstofdioxid på 65 procent, svarende til 23.000 tons årligt. Det vil være et utroligt flot resultat og selvfølgelig en stærk motivation til at fortsætte vores realistiske drøm om at blive et af verdens mest klimavenlige transportselskaber, siger han.

De batteridrevne færger har et innovativt system, der kræver justeringer både ombord og på land. For at oplade færgerne kobles en fuldautomatisk, laserstyret robotarm på færgen, hver gang den lægger til havn. En opladning giver færgen nok power til den 20-minutters overfart. Der bliver kun brugt grøn energi fra vind, vand og sol. Eldriften reducerer også støj og vibrationer væsentligt. Et plus for passagerer, lokalbefolkning og havmiljøet.

ForSea AB ejes af investeringsselskabet First Sentier Investors.